Зеленский заявил, что Украина готова на мирную сделку с потерей территорий

Владимир Зеленский допустил заключение мирного соглашения, при котором Украина потеряет около 25% территории, а боевые действия будут остановлены по нынешней линии фронта. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

Журналист спросил Зеленского, согласился бы он на сделку, предусматривающую заморозку конфликта на текущих позициях и сохранение Киевом трёх четвертей территории страны или более.

«Да. Если прямо сейчас мы должны всё заморозить, я думаю, это реальный способ закончить эту войну», — ответил Зеленский.

Заявление прозвучало на фоне возобновления дипломатических контактов Москвы и Вашингтона. Накануне американская делегация провела консультации с Киевом и европейскими представителями в Осло, после чего спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Уиткофф привёз в Россию документы с предложениями по урегулированию украинского конфликта. Их подготовили после консультаций с Киевом и европейскими союзниками. При этом конкретные условия возможного соглашения американская сторона пока не раскрыла. На встрече с Путиным спецпосланник Трампа заявил о наличии предпосылок для прекращения огня, не уточнив возможные сроки перемирия.

Кроме того, Уиткофф предложил возобновить трёхсторонние переговоры России, США и Украины. По словам американского представителя, консультации в Осло позволили добиться определённого прогресса. Сам Владимир Путин в начале встречи поинтересовался результатами этих переговоров и выразил готовность обсудить дальнейшие шаги по урегулированию.