Заявления Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа лишь ухудшают положение Украины. Такое мнение высказала бывший пресс-секретарь украинского политика Юлия Мендель в соцсети X, обратив внимание на сообщения о задержке американских поставок ракет для систем Patriot.

По словам Мендель, накануне Зеленский обвинил Вашингтон в попытке склонить Киев к капитуляции, а уже на следующий день появилась информация о задержке передачи Украине ракет-перехватчиков, которые ранее оплатили европейские союзники.

«Всё это создает впечатление, что Украиной руководит человек, который не осознает последствий своих действий», — написала экс-пресс-секретарь.

Ранее Life.ru сообщал, что Мендель уже предупреждала Зеленского о последствиях публичных выпадов против Трампа. Она считала, что украинское руководство превращает политические разногласия с Вашингтоном в личный конфликт, тем самым ослабляя собственные переговорные позиции.