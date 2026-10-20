«Не осознаёт последствий»: Мендель обвинила болтливого Зеленского в усугублении положения Украины
Мендель: Заявления Зеленского о Трампе усугубляют положение Украины
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Заявления Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа лишь ухудшают положение Украины. Такое мнение высказала бывший пресс-секретарь украинского политика Юлия Мендель в соцсети X, обратив внимание на сообщения о задержке американских поставок ракет для систем Patriot.
По словам Мендель, накануне Зеленский обвинил Вашингтон в попытке склонить Киев к капитуляции, а уже на следующий день появилась информация о задержке передачи Украине ракет-перехватчиков, которые ранее оплатили европейские союзники.
«Всё это создает впечатление, что Украиной руководит человек, который не осознает последствий своих действий», — написала экс-пресс-секретарь.
Ранее Life.ru сообщал, что Мендель уже предупреждала Зеленского о последствиях публичных выпадов против Трампа. Она считала, что украинское руководство превращает политические разногласия с Вашингтоном в личный конфликт, тем самым ослабляя собственные переговорные позиции.
На фоне обострения отношений Трамп предложил Зеленскому поручить переговоры по Украине другому представителю Киева. Американский лидер также обвинил его в упущенной возможности заключить более выгодное мирное соглашение, однако не уточнил, какие именно условия имел в виду.
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