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Регион
Опубликовано 20 октября, 11:35

«Не осознаёт последствий»: Мендель обвинила болтливого Зеленского в усугублении положения Украины

Мендель: Заявления Зеленского о Трампе усугубляют положение Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Заявления Владимира Зеленского в адрес президента США Дональда Трампа лишь ухудшают положение Украины. Такое мнение высказала бывший пресс-секретарь украинского политика Юлия Мендель в соцсети X, обратив внимание на сообщения о задержке американских поставок ракет для систем Patriot.

По словам Мендель, накануне Зеленский обвинил Вашингтон в попытке склонить Киев к капитуляции, а уже на следующий день появилась информация о задержке передачи Украине ракет-перехватчиков, которые ранее оплатили европейские союзники.

«Всё это создает впечатление, что Украиной руководит человек, который не осознает последствий своих действий», — написала экс-пресс-секретарь.

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Ранее Life.ru сообщал, что Мендель уже предупреждала Зеленского о последствиях публичных выпадов против Трампа. Она считала, что украинское руководство превращает политические разногласия с Вашингтоном в личный конфликт, тем самым ослабляя собственные переговорные позиции.

На фоне обострения отношений Трамп предложил Зеленскому поручить переговоры по Украине другому представителю Киева. Американский лидер также обвинил его в упущенной возможности заключить более выгодное мирное соглашение, однако не уточнил, какие именно условия имел в виду.

Больше новостей о международных переговорах, отношениях Киева и Вашингтона и решениях мировых лидеров — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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