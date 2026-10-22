Путин назвал главную тему предстоящих переговоров России, США и Украины

Гарантии безопасности России и Украины после заключения окончательного мирного соглашения станут главной темой возможных трёхсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева. Причём, как подчеркнул президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным, речь идёт не о кратковременном прекращении огня, а об условиях долгосрочного урегулирования.

«Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения, причём в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени», — пояснил российский лидер.

Путин подчеркнул, что Москва готова вернуться к трёхстороннему диалогу ради достижения этой цели. По его словам, соответствующая договорённость была достигнута в ходе контактов с представителями администрации США.

Ранее Life.ru сообщал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил надежду на возобновление трёхсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева. Стороны обсудили возможные условия мирного соглашения, гарантии безопасности и дальнейшие дипломатические шаги. Американская сторона заявила о прогрессе на рабочем уровне.