Путин поддержал предложение Уиткоффа обсудить безопасность всей Европы

Президент России Владимир Путин поддержал предложение спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа обсудить архитектуру европейской безопасности на предстоящих трёхсторонних переговорах Москвы, Вашингтона и Киева. При этом российская сторона намерена следить за развитием ситуации в ближайшие дни, прежде чем вернуться к диалогу, сообщил глава государства в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам Путина, во время состоявшейся накануне встречи Уиткофф предложил рассматривать будущие гарантии безопасности России и Украины в более широком европейском контексте. Президент согласился с таким подходом.

«Представитель администрации США обратил внимание на то, что если мы будем обсуждать вопросы, связанные с обеспечением безопасности в будущем и для Украины, и для России, то, естественно, нужно будет говорить и об архитектуре европейской безопасности. В целом, и я тоже с этим согласен», — заявил российский лидер.

Вместе с тем Путин дал понять, что Москва будет учитывать дальнейшее развитие событий при подготовке к новому раунду консультаций.

«Мы посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни», — заключил президент.

Ранее Владимир Путин согласился возобновить трёхсторонние переговоры с США и Украиной в десятых числах ноября. По словам Юрия Ушакова, российский президент сообщил об этом Стиву Уиткоффу во время встречи в Петербурге. Предполагается, что участники консультаций сосредоточатся на вопросах обеспечения безопасности России и Украины после окончания конфликта.