«Даже не спорил»: Экс-депутат Рады раскрыл, на что Зеленский был готов ради мира в 2022 году
Новинский: Зеленский в 2022 году соглашался на все ключевые требования РФ
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Владимир Зеленский в феврале 2022 года был готов принять ключевые условия России, включая отказ Украины от вступления в НАТО и договорённости по Крыму и Донбассу. Об этом бывший депутат Верховной рады, бизнесмен Вадим Новинский рассказал в интервью изданию «Страна».
По утверждению экс-парламентария, в первые дни конфликта ему предложили подключиться к переговорам с Москвой. Первоначально с соответствующей просьбой обратился руководитель одной из украинских спецслужб, а затем содействия попросил непосредственно Зеленский.
«Каждый пункт я согласовывал с Зеленским. И он на всё тогда был согласен. Даже не спорил ни по одному вопросу», — заявил Новинский.
Бизнесмен пояснил, что российская сторона выдвигала три основных условия. Первое предусматривало исключение из Конституции Украины положения о стремлении вступить в НАТО и закрепление нейтрального, внеблокового статуса страны. Остальные требования касались Крымского полуострова и Донбасса.
По воспоминаниям Новинского, Зеленский интересовался, как следует поступить с пунктом о членстве в Североатлантическом альянсе. Экс-нардеп предложил оценить реальные перспективы вступления Украины в НАТО в ближайшие 30 лет. Украинский политик, по словам бизнесмена, признал такую перспективу маловероятной.
Новинский также считает, что в тот момент Зеленский находился в растерянности и был готов рассматривать практически любые варианты урегулирования.
Ранее Life.ru сообщал о возможном возобновлении переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Новый раунд консультаций может пройти в первой половине ноября на экспертном уровне. Российская сторона выразила готовность вернуться к трёхстороннему формату после встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом 21 октября.