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Регион
Опубликовано 22 октября, 15:06

В Госдуме объяснили, почему мирный договор по Украине нельзя подписывать с Зеленским

Депутат Журова сомневается в юридической силе договора, подписанного Зеленским

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Полномочия Владимира Зеленского для подписания мирного соглашения требуют прояснения, заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. По её мнению, в будущем документ могут оспорить, сославшись на отсутствие у подписанта необходимых прав.

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«Тут есть нюанс. То есть будет ли юридическая чистота у этого документа, если его подпишет Зеленский», — отметила депутат в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий допустила, что к серьёзной подготовке документов стороны могут приступить уже ближе к Новому году. Однако до подписания необходимо понять, кто будет представлять Украину. Уступки при заключении соглашения не должны обернуться последующими заявлениями о неправомерности подписи.

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Ранее представитель президента США Джаред Кушнер сообщил об обнадёживающем прогрессе в украинском урегулировании. Он назвал консультации конструктивными и заявил о реальном шансе заложить основу длительного мира.

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Борис Эльфанд
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