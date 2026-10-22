«Выдаёт желаемое за действительное»: Чем опасен оптимизм Трампа по Украине

Главным препятствием для скорого урегулирования конфликта на Украине может стать готовность Владимира Зеленского затягивать прямой диалог с Россией, заявил сенатор Владимир Джабаров. По его оценке, президент США Дональд Трамп недооценивает этот риск, когда говорит о близкой развязке конфликта.

Парламентарий предположил, что Зеленский при поддержке европейских партнёров продолжит выдвигать неприемлемые для Москвы условия. Таким образом Киев может откладывать конкретные шаги к договорённостям, несмотря на ожидания Вашингтона.

Политик допустил два сценария: новые требования приведут к срыву переговоров либо встречи всё же состоятся, но окажутся малопродуктивными. Поэтому заявления американского лидера собеседник «Ленты.ру» расценил как попытку «выдать желаемое за действительное».

Ранее Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта может быть ближе, чем когда-либо. Он сообщил, что обсуждал перспективы прекращения боевых действий с президентом России Владимиром Путиным.