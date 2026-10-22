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Опубликовано 22 октября, 12:21

«Выдаёт желаемое за действительное»: Чем опасен оптимизм Трампа по Украине

Сенатор Джабаров: В конфликте на Украине Трамп выдаёт желаемое за действительное

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главным препятствием для скорого урегулирования конфликта на Украине может стать готовность Владимира Зеленского затягивать прямой диалог с Россией, заявил сенатор Владимир Джабаров. По его оценке, президент США Дональд Трамп недооценивает этот риск, когда говорит о близкой развязке конфликта.

Трамп заявил о желании избежать неверных шагов в работе РФ и США по Украине
Трамп заявил о желании избежать неверных шагов в работе РФ и США по Украине

Парламентарий предположил, что Зеленский при поддержке европейских партнёров продолжит выдвигать неприемлемые для Москвы условия. Таким образом Киев может откладывать конкретные шаги к договорённостям, несмотря на ожидания Вашингтона.

Политик допустил два сценария: новые требования приведут к срыву переговоров либо встречи всё же состоятся, но окажутся малопродуктивными. Поэтому заявления американского лидера собеседник «Ленты.ру» расценил как попытку «выдать желаемое за действительное».

The Atlantic: Трамп хочет заключить мир по Украине на саммите G20 в декабре
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Ранее Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта может быть ближе, чем когда-либо. Он сообщил, что обсуждал перспективы прекращения боевых действий с президентом России Владимиром Путиным.

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Борис Эльфанд
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