Трамп заявил о желании избежать неверных шагов в работе РФ и США по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен избегать решений, способных помешать урегулированию украинского конфликта. По его словам, Вашингтон и Москва приблизились к возможному завершению боевых действий, поэтому сейчас особенно важно не допустить ошибок. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

«Последнее, что я хочу сделать, — это перевернуть всё вверх тормашками, когда мы приближаемся к завершению войны», — подчеркнул республиканец.

Таким образом президент США прокомментировал активизацию российско-американских переговоров по Украине. В частности, журналисты попросили его оценить встречу российского лидера Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

Трамп дал понять, что не хочет предпринимать действия, которые могли бы осложнить дипломатический процесс. По его оценке, в условиях возможного приближения к соглашению особенно важно воздерживаться от необдуманных решений.

На этой же конференции Трамп назвал завершение украинского конфликта более близким, чем когда-либо прежде. Во время общения с журналистами в Белом доме американский президент выразил уверенность в продвижении переговорного процесса. Он также рассказал, что несколькими днями ранее обсуждал перспективы урегулирования с Владимиром Путиным.

Ранее в Кремле заявили об искреннем стремлении Трампа завершить украинский конфликт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что американский лидер последовательно выступает за переход к мирному урегулированию. По его словам, российская сторона видит заинтересованность Вашингтона в дипломатическом решении вопроса. Заявление прозвучало после встречи Путина и Уиткоффа, которая состоялась 21 октября в Санкт-Петербурге.