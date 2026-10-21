Не просто слова: В Кремле заявили об искреннем желании Трампа завершить конфликт

Президент США Дональд Трамп искренне стремится добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. При этом американский лидер последовательно придерживается своей позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии ИС «Вести».

«Мы видим, что президент Трамп достаточно искренен и последователен в своем желании способствовать мирному урегулированию и вывести все на рельсы мирного урегулирования», — отметил представитель Кремля.

Заявление прозвучало на фоне нового раунда российско-американских контактов. 21 октября Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Одной из главных тем переговоров стало возможное завершение конфликта на Украине.

Ранее Life.ru сообщал, что Уиткофф выразил надежду на возобновление трёхсторонних переговоров России, США и Украины. С такой инициативой американский представитель выступил во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге 21 октября. Он рассчитывает, что российский лидер рассмотрит возможность возвращения к этому формату. Перед поездкой в РФ дипломат провёл консультации с Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло. Участники обсуждали возможные условия мирного соглашения, гарантии безопасности для Киева и дальнейшие дипломатические шаги. По итогам встречи американская сторона заявила об определённом прогрессе в обсуждении этих вопросов.