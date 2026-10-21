Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 октября, 13:41

Не просто слова: В Кремле заявили об искреннем желании Трампа завершить конфликт

Песков: Трамп искренне стремится к мирному урегулированию на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /noamgalai

Президент США Дональд Трамп искренне стремится добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. При этом американский лидер последовательно придерживается своей позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии ИС «Вести».

«Мы видим, что президент Трамп достаточно искренен и последователен в своем желании способствовать мирному урегулированию и вывести все на рельсы мирного урегулирования», — отметил представитель Кремля.

Заявление прозвучало на фоне нового раунда российско-американских контактов. 21 октября Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Одной из главных тем переговоров стало возможное завершение конфликта на Украине.

Уиткофф заявил о желании обсудить с Путиным следующие шаги по Украине
Уиткофф заявил о желании обсудить с Путиным следующие шаги по Украине

Ранее Life.ru сообщал, что Уиткофф выразил надежду на возобновление трёхсторонних переговоров России, США и Украины. С такой инициативой американский представитель выступил во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге 21 октября. Он рассчитывает, что российский лидер рассмотрит возможность возвращения к этому формату. Перед поездкой в РФ дипломат провёл консультации с Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло. Участники обсуждали возможные условия мирного соглашения, гарантии безопасности для Киева и дальнейшие дипломатические шаги. По итогам встречи американская сторона заявила об определённом прогрессе в обсуждении этих вопросов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Дональд Трамп
  • Переговоры по Украине
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar