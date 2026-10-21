Уиткофф заявил о желании обсудить с Путиным следующие шаги по Украине

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта. Об этом американский представитель заявил 21 октября в начале переговоров в Санкт-Петербурге.

Уиткофф подчеркнул, что одной из главных целей его визита является обсуждение дальнейших дипломатических действий, которые могли бы приблизить стороны к мирному соглашению.

«Я надеюсь, что сегодня у нас будет возможность обсудить следующие шаги по урегулированию конфликта между Россией и Украиной», — сказал спецпосланник Дональда Трампа.