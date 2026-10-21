Уиткофф заявил о желании обсудить с Путиным следующие шаги по Украине
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Специальный посланник президента США Стив Уиткофф рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта. Об этом американский представитель заявил 21 октября в начале переговоров в Санкт-Петербурге.
Уиткофф подчеркнул, что одной из главных целей его визита является обсуждение дальнейших дипломатических действий, которые могли бы приблизить стороны к мирному соглашению.
«Я надеюсь, что сегодня у нас будет возможность обсудить следующие шаги по урегулированию конфликта между Россией и Украиной», — сказал спецпосланник Дональда Трампа.
Нынешний визит Стива Уиткоффа в Россию стал продолжением серии российско-американских контактов по украинскому урегулированию. В частности, 5 сентября спецпосланник Дональда Трампа вместе с Джаредом Кушнером провёл более трёх часов на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле. Накануне новой встречи, 20 октября, американская делегация обсудила возможные условия завершения конфликта с Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло. По итогам консультаций президент Финляндии Александер Стубб заявил о согласовании некоторых «элементов мира», которые американская сторона намеревалась представить Москве. При этом Politico сообщило о возможном предложении Уиткоффа организовать трёхстороннюю встречу Путина, Трампа и Зеленского. Помощник российского президента Юрий Ушаков подчеркнул, что главным вопросом петербургских переговоров остаётся Украина. Между тем премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выразил надежду на возвращение Уиткоффа в Осло после беседы с Путиным, чтобы узнать о результатах контактов с российской стороной.
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