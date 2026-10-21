Кушнер намерен по телефону представить Путину идеи по урегулированию на Украине
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил Владимиру Путину подключить к переговорам по телефону Джареда Кушнера, зятя американского лидера Дональда Трампа. По словам дипломата, Кушнер подготовил несколько идей, которые хотел бы лично представить российскому президенту.
С таким предложением Уиткофф выступил во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге 21 октября. Американский представитель также сообщил, что привёз документы с изложением подходов к мирному урегулированию украинского конфликта.
«Мы привезли некоторые документы, в которых излагаются подходы мирного урегулирования. Я бы попросил вас позже рассмотреть эти документы. Но хотел бы подключить господина Кушнера по телефону, который хотел изложить несколько идей для вас», — сказал Уиткофф.
Таким образом, американская делегация предложила российской стороне не только ознакомиться с письменными материалами, но и обсудить дополнительные инициативы непосредственно с одним из участников переговорной команды Трампа.
Нынешней встрече Владимира Путина со Стивом Уиткоффом предшествовала серия консультаций американской стороны с Киевом. Ещё 18 октября Владимир Зеленский обсудил с Уиткоффом и Джаредом Кушнером дальнейшие шаги к мирному урегулированию, а 20 октября переговоры продолжились в Осло с участием представителей европейских стран. По информации Axios, сторонам удалось продвинуться в согласовании предложений для Москвы. Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что отдельные элементы будущего мирного соглашения представят в Санкт-Петербурге. Изначально предполагалось, что Кушнер лично прибудет в Россию, однако он отказался от поездки из-за болезни, сохранив возможность дистанционного участия. При этом, по сведениям Politico, Уиткофф может предложить Путину организовать трёхстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Зеленским. Ранее, 5 сентября, Уиткофф и Кушнер уже провели более трёх часов на переговорах с российским президентом в Кремле.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.