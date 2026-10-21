Кушнер намерен по телефону представить Путину идеи по урегулированию на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил Владимиру Путину подключить к переговорам по телефону Джареда Кушнера, зятя американского лидера Дональда Трампа. По словам дипломата, Кушнер подготовил несколько идей, которые хотел бы лично представить российскому президенту.

С таким предложением Уиткофф выступил во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге 21 октября. Американский представитель также сообщил, что привёз документы с изложением подходов к мирному урегулированию украинского конфликта.

«Мы привезли некоторые документы, в которых излагаются подходы мирного урегулирования. Я бы попросил вас позже рассмотреть эти документы. Но хотел бы подключить господина Кушнера по телефону, который хотел изложить несколько идей для вас», — сказал Уиткофф.

Таким образом, американская делегация предложила российской стороне не только ознакомиться с письменными материалами, но и обсудить дополнительные инициативы непосредственно с одним из участников переговорной команды Трампа.