Уиткофф вернётся в Осло с ответом Путина: Песков оценил возможность нового раунда переговоров

В Кремле пока не знают, состоится ли ещё одна встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом после его возвращения в Осло. Всё будет зависеть от результатов нынешних переговоров в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Я не знаю пока. Давайте дождёмся результатов контактов здесь», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможном продолжении российско-американских консультаций.

При этом Песков напомнил, что подобный формат предполагает челночную дипломатию. Американские представители проводят встречи с одной стороной, затем передают полученные предложения другой и возвращаются для дальнейшего обсуждения.

Уиткофф прибыл в Петербург 21 октября после переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Норвегии. После беседы с Путиным он планирует вновь отправиться в Осло, чтобы проинформировать участников предыдущей встречи о результатах контактов с Москвой.

Встречу Путина и Уиткоффа в Константиновском дворце согласовали ещё несколько дней назад. Помощник российского президента Юрий Ушаков подчеркнул, что переговоры носят плановый характер. В обсуждении с российской стороны также участвует глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Джаред Кушнер не смог приехать в Петербург из-за болезни.

Накануне президент Финляндии Александр Стубб сообщил о достигнутом в Осло прогрессе и подготовленных предложениях по урегулированию украинского конфликта. По его словам, американская делегация должна представить российскому руководству согласованные с Киевом и европейскими партнёрами идеи. Среди обсуждавшихся вопросов — территориальные разногласия, гарантии безопасности и возможное смягчение санкций.