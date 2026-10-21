Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 октября, 12:43

Уиткофф вернётся в Осло с ответом Путина: Песков оценил возможность нового раунда переговоров

Песков затруднился сказать, будет ли ещё один раунд встречи Путина с Уиткоффом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кремле пока не знают, состоится ли ещё одна встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом после его возвращения в Осло. Всё будет зависеть от результатов нынешних переговоров в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Я не знаю пока. Давайте дождёмся результатов контактов здесь», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможном продолжении российско-американских консультаций.

При этом Песков напомнил, что подобный формат предполагает челночную дипломатию. Американские представители проводят встречи с одной стороной, затем передают полученные предложения другой и возвращаются для дальнейшего обсуждения.

Челночная дипломатия без результата: Почему посланникам Трампа не удаётся повторить успех Киссинджера
Челночная дипломатия без результата: Почему посланникам Трампа не удаётся повторить успех Киссинджера

Уиткофф прибыл в Петербург 21 октября после переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Норвегии. После беседы с Путиным он планирует вновь отправиться в Осло, чтобы проинформировать участников предыдущей встречи о результатах контактов с Москвой.

Встречу Путина и Уиткоффа в Константиновском дворце согласовали ещё несколько дней назад. Помощник российского президента Юрий Ушаков подчеркнул, что переговоры носят плановый характер. В обсуждении с российской стороны также участвует глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Джаред Кушнер не смог приехать в Петербург из-за болезни.

Накануне президент Финляндии Александр Стубб сообщил о достигнутом в Осло прогрессе и подготовленных предложениях по урегулированию украинского конфликта. По его словам, американская делегация должна представить российскому руководству согласованные с Киевом и европейскими партнёрами идеи. Среди обсуждавшихся вопросов — территориальные разногласия, гарантии безопасности и возможное смягчение санкций.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Переговоры по Украине
  • Путин
  • Стив Уиткофф
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar