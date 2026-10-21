Кушнер заявил об обнадёживающем прогрессе в переговорах по Украине

На переговорах по урегулированию украинского конфликта за последние несколько дней удалось добиться заметных подвижек. Об этом сообщил зять президента США Дональда Трампа и участник американской переговорной команды Джаред Кушнер, оценивший перспективы заключения долгосрочного мирного соглашения.

«За последние несколько дней достигнут обнадёживающий прогресс», — написал Кушнер в социальной сети X.

По его словам, состоявшиеся консультации носили конструктивный характер. При этом представитель американской стороны признал, что участникам переговоров ещё предстоит решить ряд вопросов.

«Ещё предстоит провести работу, но у нас есть реальный шанс преодолеть эту войну и заложить основу для длительного мира, безопасности и процветания на несколько поколений вперёд», — подчеркнул он.