Кушнер заявил об обнадёживающем прогрессе в переговорах по Украине
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На переговорах по урегулированию украинского конфликта за последние несколько дней удалось добиться заметных подвижек. Об этом сообщил зять президента США Дональда Трампа и участник американской переговорной команды Джаред Кушнер, оценивший перспективы заключения долгосрочного мирного соглашения.
«За последние несколько дней достигнут обнадёживающий прогресс», — написал Кушнер в социальной сети X.
По его словам, состоявшиеся консультации носили конструктивный характер. При этом представитель американской стороны признал, что участникам переговоров ещё предстоит решить ряд вопросов.
«Ещё предстоит провести работу, но у нас есть реальный шанс преодолеть эту войну и заложить основу для длительного мира, безопасности и процветания на несколько поколений вперёд», — подчеркнул он.
Нынешние переговоры стали продолжением серии контактов Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию. Ещё 5 сентября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели с Владимиром Путиным более трёх часов в Кремле, после чего американская делегация направилась на консультации с Киевом. Накануне нового визита в Россию Уиткофф встретился с Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло, а уже 21 октября сообщил Путину о подвижках в обсуждении возможного прекращения огня. Кроме того, спецпосланник Трампа привёз в Санкт-Петербург документы с предложениями по украинскому урегулированию. Одной из целей американской стороны остаётся возобновление трёхсторонних переговоров России, США и Украины. При этом повестка встречи не ограничилась украинским вопросом: Путин заявил о готовности обсуждать восстановление российско-американских отношений и экономического сотрудничества, а также намеревался затронуть возможность личной встречи с Дональдом Трампом в Китае. Сами переговоры в Константиновском дворце продолжались более трёх часов.
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