Ушаков: Кушнер по видеосвязи изложил Путину свои предложения по Украине

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа и участник американской переговорной команды, представил свои оценки и предложения Владимиру Путину во время встречи российского лидера со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом. Кушнер подключился к переговорам по видеосвязи, поскольку из-за болезни не смог лично приехать в Санкт-Петербург. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам представителя Кремля, встреча была запланирована заранее, а участие Кушнера предусматривалось с самого начала подготовки переговоров.

«Это плановая встреча, которая была согласована несколько дней назад. В ней, как и ранее предполагалось, должен был принять участие Кушнер, но он по состоянию здоровья не смог прилететь. С ним была организована видеосвязь, и он смог изложить свои оценки и предложения», — рассказал Ушаков.

Таким образом, отсутствие американского переговорщика в Санкт-Петербурге не помешало ему непосредственно участвовать в обсуждении вопросов российско-американской повестки.