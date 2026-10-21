Ушаков: Кушнер по видеосвязи изложил Путину свои предложения по Украине
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Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа и участник американской переговорной команды, представил свои оценки и предложения Владимиру Путину во время встречи российского лидера со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом. Кушнер подключился к переговорам по видеосвязи, поскольку из-за болезни не смог лично приехать в Санкт-Петербург. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
По словам представителя Кремля, встреча была запланирована заранее, а участие Кушнера предусматривалось с самого начала подготовки переговоров.
«Это плановая встреча, которая была согласована несколько дней назад. В ней, как и ранее предполагалось, должен был принять участие Кушнер, но он по состоянию здоровья не смог прилететь. С ним была организована видеосвязь, и он смог изложить свои оценки и предложения», — рассказал Ушаков.
Таким образом, отсутствие американского переговорщика в Санкт-Петербурге не помешало ему непосредственно участвовать в обсуждении вопросов российско-американской повестки.
Нынешние переговоры стали продолжением серии контактов Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию. Ещё 5 сентября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели с Владимиром Путиным более трёх часов в Кремле, после чего американская делегация направилась на консультации с Киевом. Накануне нового визита в Россию Уиткофф встретился с Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло, а уже 21 октября сообщил Путину о подвижках в обсуждении возможного прекращения огня. Кроме того, спецпосланник Трампа привёз в Санкт-Петербург документы с предложениями по украинскому урегулированию. Одной из целей американской стороны остаётся возобновление трёхсторонних переговоров России, США и Украины. При этом повестка встречи не ограничилась украинским вопросом: Путин заявил о готовности обсуждать восстановление российско-американских отношений и экономического сотрудничества, а также намеревался затронуть возможность личной встречи с Дональдом Трампом в Китае. Сами переговоры в Константиновском дворце продолжались более трёх часов.
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