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Опубликовано 23 октября, 16:51

«Трамп его закопает»: За какие грехи президент США возненавидел Зеленского

Американист Васильев считает неприязнь Трампа к Зеленскому старым конфликтом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Напряжённые отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским связаны с несостоявшимся импичментом американского лидера и публичной ссорой в Белом доме, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

По его оценке, нынешние разногласия продолжают давний конфликт. Поводом для первого импичмента Трампа стал его телефонный разговор с Зеленским в 2019 году. Эксперт полагает, что эта история оставила личную обиду, а перепалка в Овальном кабинете 28 февраля 2025 года дополнительно обострила отношения.

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Особое значение американист придал тому, что спор произошёл перед телекамерами. По его мнению, поведение украинского гостя нарушило привычный сценарий встречи такого уровня и могло вызвать у хозяина Белого дома отложенную психологическую реакцию.

«Все как бы подготовлены, у гостя есть определённого рода роль, понимаете? И вдруг что-то такое происходит, да ещё и перед всем миром. После этого стало понятно, что Трамп его закопает», — резюмировал собеседник «Царьграда».

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Ранее Владимир Зеленский сообщил, что пока не получил приглашения на декабрьский саммит G20 в США. Он выразил надежду на положительное решение Дональда Трампа и допустил обсуждение урегулирования конфликта на полях встречи.

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Борис Эльфанд
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