«Трамп его закопает»: За какие грехи президент США возненавидел Зеленского

Напряжённые отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским связаны с несостоявшимся импичментом американского лидера и публичной ссорой в Белом доме, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

По его оценке, нынешние разногласия продолжают давний конфликт. Поводом для первого импичмента Трампа стал его телефонный разговор с Зеленским в 2019 году. Эксперт полагает, что эта история оставила личную обиду, а перепалка в Овальном кабинете 28 февраля 2025 года дополнительно обострила отношения.

Особое значение американист придал тому, что спор произошёл перед телекамерами. По его мнению, поведение украинского гостя нарушило привычный сценарий встречи такого уровня и могло вызвать у хозяина Белого дома отложенную психологическую реакцию.

«Все как бы подготовлены, у гостя есть определённого рода роль, понимаете? И вдруг что-то такое происходит, да ещё и перед всем миром. После этого стало понятно, что Трамп его закопает», — резюмировал собеседник «Царьграда».