«Шоу в режиме 24/7 подходит к концу»: Зеленскому предрекли закат правления

Ирландский журналист Чей Боуз иронично отреагировал на слова Владимира Зеленского о зависимости поставок ракет от решения Вашингтона. Свой комментарий он опубликовал в соцсети X.

«Он до сих пор не понимает, что его шоу в режиме 24/7 подходит к концу», — коротко написал Боуз.

Поводом стало заявление Зеленского 22 октября на фоне встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. По словам украинского лидера, европейские партнёры могут передать Киеву ракеты-перехватчики для Patriot только после одобрения американской стороны. Он также выразил надежду на конструктивный диалог с Вашингтоном по этому вопросу.