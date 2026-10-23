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Регион
Опубликовано 23 октября, 11:10

«Шоу в режиме 24/7 подходит к концу»: Зеленскому предрекли закат правления

Журналист Боуз уверен, что шоу Зеленского подходит к трагическому концу

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Ирландский журналист Чей Боуз иронично отреагировал на слова Владимира Зеленского о зависимости поставок ракет от решения Вашингтона. Свой комментарий он опубликовал в соцсети X.

«Он до сих пор не понимает, что его шоу в режиме 24/7 подходит к концу», — коротко написал Боуз.

Поводом стало заявление Зеленского 22 октября на фоне встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо. По словам украинского лидера, европейские партнёры могут передать Киеву ракеты-перехватчики для Patriot только после одобрения американской стороны. Он также выразил надежду на конструктивный диалог с Вашингтоном по этому вопросу.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский пожаловался на задержку поставок американских ракет, которые согласились оплатить европейские страны. Он утверждал, что лично обращался к Дональду Трампу с просьбой предоставить вооружение.

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Татьяна Миссуми
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