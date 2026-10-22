Ну дай! Зеленский в плаксивом интервью пожаловался на игнор Трампа по ракетам

Владимир Зеленский выразил недовольство задержками поставок американских ракет, которые, по его словам, уже согласились оплатить европейские страны. Печально известный комик рассказал, что лично обращался к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой о вооружении, но тщетно.

«Я попросил Трампа: «Дайте нам ракеты». Не бесплатно. Опять же, даже не бесплатно. Европейцы всё это финансируют. Есть договорённость, но нам их не дают», — сказал Зеленский.