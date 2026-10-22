Ну дай! Зеленский в плаксивом интервью пожаловался на игнор Трампа по ракетам
Зеленский пожаловался, что Трамп не даёт Украине оплаченные Европой ракеты
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Владимир Зеленский выразил недовольство задержками поставок американских ракет, которые, по его словам, уже согласились оплатить европейские страны. Печально известный комик рассказал, что лично обращался к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой о вооружении, но тщетно.
«Я попросил Трампа: «Дайте нам ракеты». Не бесплатно. Опять же, даже не бесплатно. Европейцы всё это финансируют. Есть договорённость, но нам их не дают», — сказал Зеленский.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский остался без конкретного ответа Трампа на просьбу о ракетах для комплексов Patriot после переговоров в Нью-Йорке. Украинский президент пожаловался на дефицит боеприпасов для систем ПВО. При этом Вашингтон и Киев обсуждали возможность производства ракет-перехватчиков на украинской территории по американской лицензии.
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