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Опубликовано 22 октября, 14:15

Ну дай! Зеленский в плаксивом интервью пожаловался на игнор Трампа по ракетам

Зеленский пожаловался, что Трамп не даёт Украине оплаченные Европой ракеты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский выразил недовольство задержками поставок американских ракет, которые, по его словам, уже согласились оплатить европейские страны. Печально известный комик рассказал, что лично обращался к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой о вооружении, но тщетно.

«Я попросил Трампа: «Дайте нам ракеты». Не бесплатно. Опять же, даже не бесплатно. Европейцы всё это финансируют. Есть договорённость, но нам их не дают», — сказал Зеленский.

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Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский остался без конкретного ответа Трампа на просьбу о ракетах для комплексов Patriot после переговоров в Нью-Йорке. Украинский президент пожаловался на дефицит боеприпасов для систем ПВО. При этом Вашингтон и Киев обсуждали возможность производства ракет-перехватчиков на украинской территории по американской лицензии.

Больше новостей о событиях вокруг Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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