«Я не сплю, это невыносимая боль»: Зеленский устроил слёзную сцену в новом интервью

Владимир Зеленский эмоционально выступил перед камерой в очередном интервью, заплакав во время разговора с журналистом. В опубликованном тизере экс-комик пожаловался на бессонницу и невыносимые переживания, а затем подтвердил, что у него на глазах появились слёзы.

Всё началось с вопроса интервьюера о том, как Зеленскому удаётся справляться с происходящим. В ответ украинский лидер заявил, что переживает крайне тяжёлый период.

«Это тяжело. Буду честен: я не сплю. Это ужасная, невыносимая боль, которой я никому не пожелал бы», — признался Зеленский в интервью британскому телеведущему Стивену Бартлетту.

После этого журналист обратил внимание на слёзы в глазах собеседника. Зеленский коротко ответил: «Да».

Эмоциональный эпизод вошёл в анонс предстоящего интервью. При этом из опубликованного фрагмента неясно, о каких именно событиях Зеленский говорил, описывая свои переживания.

Ранее Life.ru писал, что профайлер усомнился в искренности эмоций Зеленского. В июне 2026 года специалист проанализировал интервью политика агентству Reuters, в котором тот рассказывал, что часто плачет из-за гибели украинцев. По мнению Анищенко, мимика и паузы Зеленского выглядели неестественно, а его поведение напоминало актёрскую игру.