Как Станиславский — «не верю»: Профайлер разобрал гримасы Зеленского, «плачущего» по погибшим украинцам

Владимир Зеленский в интервью Reuters заявил, что часто плачет, когда отадёт приказы, а матери теряют своих детей. Заявление сопровождалось гримасами, и Life.ru попросил профайлера Илью Анищенко оценить мимику главаря киевского режима и его искренность.

Эксперт обращает внимание, что в первой части интервью, где его спрашивают, когда он в последний раз смеялся, Зеленский шутит — и эмоция проявляется у него синхронно, в момент шутки.

Нет рассинхрона между радостью и мимикой. Однако дальше возникает несоответствие. Сначала он делает гримасу, выдерживает театральные паузы — и только потом проговаривает текст голосом. Если бы эмоции были подлинными, если бы ему действительно было тяжело или плохо, — они проявились бы либо в момент слов, либо чуть позже. А здесь он сначала изображает на лице, а затем договаривает словами. Поэтому в данном случае я подобным вещам, как Станиславский, «не верю». Илья Анищенко Профайлер

Фразу «я часто-часто плачу» Анищенко считает очевидной ложью: у Зеленского «блокируются» глаза, он дважды повторяет слово, голова при этом неподвижна, а когда он говорит «часто плачу», она наклоняется, будто он сам сомневается в собственных словах. Всё это типичная игра на публику, рассчитанная на камеру, отмечает профайлер.

«Причём он уже особенно не заморачивается над тем, чтобы его поведение выглядело естественно. Ещё раз: правда была бы заметна, если бы эмоции проявлялись либо одновременно с речью, либо с небольшой задержкой после слов», — заключил эксперт.

А ранее Зеленский похвастался в Сети фотографиями своей встречи с президентом США Дональдом Трамом. Пользователи обратили внимание на странное положение главы киевского режима, который сидел на стуле выше американского лидера, рост которого, на секундочку, составляет 1,9 метра. Эксперт по деловому протоколу объяснил Life.ru, что Зеленский, скорее всего, просто сел не на свой стул. При этом он всё равно был в положении «докладчика».