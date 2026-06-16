Зеленский играет на публику «и ещё на фортепиано», заявил Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал Владимира Зеленского, назвав его дипломатию «игрой на публику» и «мегафонной дипломатией». На пресс-конференции по итогам переговоров с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом он отметил, что экс-комик не посылает никаких ясных сигналов, а лишь стремится привлечь внимание.

Министр добавил, что Зеленский «привык играть на публику», иронично упомянув его выступление с игрой на фортепиано.

«Он играет на публику, он привык играть на публику. Ну и ещё на фортепиано», — сказал Лавров, намекая на музыкальный номер Зеленского, где тот «играл на фортепиано» без рук и со спущенными штанами.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул: если Зеленский готов говорить ответственно и серьёзно, он всегда может приехать в Москву, где его примут. Глава киевского режима отказался, предложив встречу в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке.