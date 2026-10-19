Безумие, напряжение и шмыгающий нос: Что увидел нарколог в странной паузе Зеленского во время интервью

Шмыганье носом, облизывание губ и долгая пауза во время интервью Владимира Зеленского привлекли внимание психиатра-нарколога Алексея Казанцева. В беседе с Life.ru врач заявил, что признаки употребления наркотиков здесь есть, но не исключена и условная простуда.

«То, что он постоянно шмыгает носом, довольно часто характерно для таких случаев. Либо у него насморк, либо это результат интраназального употребления психоактивных веществ. Также заметна определённая заторможенность: лёгкая расфокусировка во взгляде, некоторая отёчность, он делает паузу перед тем, как ответить на заданный вопрос», — отметил Казанцев.

По оценке собеседника Life.ru, после вопроса собеседницы Зеленский становится заторможенным: облизывает губы, глаза становятся «безумно напряжёнными».

«Немножко ошарашенный, удивлённый, но в то же время, видимо, либо он переводит, либо это вследствие употребления психоактивных веществ, пока там нейронные связи между собой начнут работать. Но в мимике это есть», — описал увиденное Казанцев.

При этом он оговорился, что подобное поведение может иметь объяснения, не связанные с наркотиками.

«Либо он простыл, и отсюда такое отёчное лицо, соответственно, нос его беспокоит, губы облизывает из-за сухости во рту и чуть-чуть мимику пытается оживить. И во время вопроса он взгляд такой сделал — удивлённо-поражённый и немножко заторможенный, и только после этого начал отвечать», — сказал специалист.

Напомним, Владимир Зеленский оконфузился во время интервью американскому телеканалу NBC. Судя по видеофрагменту, киевский лидер слушал вопрос, прикрыл нос рукой и сделал резкий вдох. После этого он несколько секунд молчал, прежде чем начать отвечать на вопрос.