На Украине обсуждают «кокаиновую соплю» с видеообращения Зеленского

Загадочное белое вещество, появившееся в кадре во время недавнего обращения Владимира Зеленского, стало предметом активного обсуждения в украинских онлайн-сообществах. Курьёзный момент, напомним, произошёл, когда экс-комик вёл монолог и ходе дипломатической инициативы американской стороны по прекращению огня.

Комментаторы считают, что в объектив могли попасть известные всем запрещённые вещества.

«Да это же кокаиновая сопля», — отметил один из юзеров.

«Мозги уже вылетели», — добавил другой.

«Кокаин уже не лезет...обратно пошёл», — написал ещё один.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с Life.ru предположил, что из носа Зеленского во время видеообращения действительно выпал наркотик. Медик считает, что экс-комик на видео — тяжёлый наркоман в состоянии тяжелейшей интоксикации. Речь, скорее всего, идёт о кокаиновой зависимости.