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Опубликовано 19 октября, 07:18

Зеленский резко вдохнул и замер в эфире NBC

Обложка © X / Clash Report

Обложка © X / Clash Report

Владимир Зеленский оконфузился во время интервью американскому телеканалу NBC. Политик резко вдохнул носом, после чего замер на несколько секунд.

Судя по видеофрагменту, киевский лидер слушал вопрос, прикрыл нос рукой и сделал резкий вдох. После этого он несколько секунд молчал, прежде чем начать отвечать на вопрос.

Зеленский вдохнул носом и застыл во время интервью. Видео © X / Clash Report

«Он под кайфом?» На Западе ужаснулись виду Зеленского в видеообращении к украинцам
«Он под кайфом?» На Западе ужаснулись виду Зеленского в видеообращении к украинцам

На Украине не раз заявляли о пристрастии Зеленского к запрещённым веществам. Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, когда стало известно о наркозависимости киевского лидера.

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Артур Лапсаков
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