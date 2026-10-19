Зеленский резко вдохнул и замер в эфире NBC

Владимир Зеленский оконфузился во время интервью американскому телеканалу NBC. Политик резко вдохнул носом, после чего замер на несколько секунд.

Судя по видеофрагменту, киевский лидер слушал вопрос, прикрыл нос рукой и сделал резкий вдох. После этого он несколько секунд молчал, прежде чем начать отвечать на вопрос.

Зеленский вдохнул носом и застыл во время интервью. Видео © X / Clash Report