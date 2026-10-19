Зеленский резко вдохнул и замер в эфире NBC
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Владимир Зеленский оконфузился во время интервью американскому телеканалу NBC. Политик резко вдохнул носом, после чего замер на несколько секунд.
Судя по видеофрагменту, киевский лидер слушал вопрос, прикрыл нос рукой и сделал резкий вдох. После этого он несколько секунд молчал, прежде чем начать отвечать на вопрос.
Зеленский вдохнул носом и застыл во время интервью. Видео © X / Clash Report
На Украине не раз заявляли о пристрастии Зеленского к запрещённым веществам. Ранее академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, когда стало известно о наркозависимости киевского лидера.