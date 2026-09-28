« Почему каждый раз, когда Зеленский выступает, у него такой вид, будто он под кайфом? » — написал Хинкл.

Ранее Владимир Зеленский ввёл санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. Она работала в его команде с 2019 по 2021 год, а в последнее время стала одним из публичных критиков украинского лидера. Девушка не раз открыто говорила о том, что политик употребляет наркотики. По её словам, Зеленский делал это даже перед выступлением перед журналистами — он выходил к прессе «под кайфом» и был на публике «другим человеком».