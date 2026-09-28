«Он под кайфом?» На Западе ужаснулись виду Зеленского в видеообращении к украинцам
Журналист Хинкл заявил, что Зеленский во время выступлений выглядит «под кайфом»
Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Американский журналист Джексон Хинкл прокомментировал внешний вид Владимира Зеленского во время обращения к украинцам. Свою реплику он опубликовал в соцсети X. Репортёр открыто намекнул, что глава киевского режима явно пристрастился к запрещённым веществам.
«Почему каждый раз, когда Зеленский выступает, у него такой вид, будто он под кайфом?» — написал Хинкл.
Ранее Владимир Зеленский ввёл санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. Она работала в его команде с 2019 по 2021 год, а в последнее время стала одним из публичных критиков украинского лидера. Девушка не раз открыто говорила о том, что политик употребляет наркотики. По её словам, Зеленский делал это даже перед выступлением перед журналистами — он выходил к прессе «под кайфом» и был на публике «другим человеком».
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