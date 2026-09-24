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Регион
Опубликовано 24 сентября, 18:45

Захарова заявила о расчеловечивании Зеленского на фоне наркотиков

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Владимир Зеленский регулярно употребляет запрещенные препараты. К такому выводу пришли в Москве после анализа его публичного поведения и последних выступлений. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прямо указала на факт употребления наркотиков украинским лидером.

«То, что [Зеленский] уже такой, знаете, расчеловеченный персонаж, я думаю, что было видно всем. <...> Бесконечно, так сказать, шмыгающий носом, понятно тоже, по каким причинам, очевидно, что принимаются запрещенные препараты. Понятно, что обсценная лексика в отсутствии аргументации»,сказала Захарова в интервью ИС «Вести».

Мендель в интервью рассказала о проблемах с наркотиками у Зеленского
Мендель в интервью рассказала о проблемах с наркотиками у Зеленского

Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук связал отказ Владимира Зеленского ехать в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным с возможной проверкой на наркотики. Тему предполагаемого употребления наркотиков ранее затрагивал и сам Зеленский. В разговоре с американской блогершей Лорой Лумер он заявил, что никогда не употреблял кокаин вместе с президентом Франции.

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Лия Мурадьян
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