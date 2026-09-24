Владимир Зеленский регулярно употребляет запрещенные препараты. К такому выводу пришли в Москве после анализа его публичного поведения и последних выступлений. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прямо указала на факт употребления наркотиков украинским лидером.

«То, что [Зеленский] уже такой, знаете, расчеловеченный персонаж, я думаю, что было видно всем. <...> Бесконечно, так сказать, шмыгающий носом, понятно тоже, по каким причинам, очевидно, что принимаются запрещенные препараты. Понятно, что обсценная лексика в отсутствии аргументации», — сказала Захарова в интервью ИС «Вести».