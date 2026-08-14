Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 03:12

Ещё со времён «Квартала»: Онищенко рассказал, когда стало известно о наркозависимости Зеленского

Онищенко: О наркозависимости Зеленского знали ещё со времён его выступлений в РФ

Обложка © Наталья Шатохина / NEWS.ru / ТАСС

Обложка © Наталья Шатохина / NEWS.ru / ТАСС

О наркотической зависимости Владимира Зеленского было известно ещё задолго до начала его политической карьеры. Такое заявление сделал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА «Новости».

По словам Онищенко, существуют подтверждения того, что Зеленский проходил лечение.

«Зеленский – наркоман, это известно. И уже есть подтверждённые факты, что он лечился», – заявил Онищенко.

Академик утверждает, что разговоры о предполагаемой зависимости Зеленского ходили ещё в период его выступлений в Москве. Речь идёт о времени, когда будущий украинский политик участвовал в командах «Запорожье – Кривой Рог – Транзит» и «95-й квартал».

Онищенко также отметил, что как врач сочувствует Зеленскому, и охарактеризовал его зависимость как глубокую и необратимую.

«Детский» вес и техника дилетанта: Чемпион мира по пауэрлифтингу высмеял Зеленского за жим лёжа
«Детский» вес и техника дилетанта: Чемпион мира по пауэрлифтингу высмеял Зеленского за жим лёжа

Ранее Life.ru писал, что Геннадий Онищенко допустил возможность увеличения продолжительности человеческой жизни в будущем до 150 лет, хотя подчеркнул, что научных доказательств такого предела пока нет. Среди главных факторов долголетия академик назвал наследственность, образ жизни и качество медицинской помощи. Одним из перспективных направлений он считает развитие биотехнологий, включая выращивание искусственных органов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Геннадий Онищенко
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar