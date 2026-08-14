О наркотической зависимости Владимира Зеленского было известно ещё задолго до начала его политической карьеры. Такое заявление сделал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА «Новости».

По словам Онищенко, существуют подтверждения того, что Зеленский проходил лечение.

«Зеленский – наркоман, это известно. И уже есть подтверждённые факты, что он лечился», – заявил Онищенко.

Академик утверждает, что разговоры о предполагаемой зависимости Зеленского ходили ещё в период его выступлений в Москве. Речь идёт о времени, когда будущий украинский политик участвовал в командах «Запорожье – Кривой Рог – Транзит» и «95-й квартал».

Онищенко также отметил, что как врач сочувствует Зеленскому, и охарактеризовал его зависимость как глубокую и необратимую.

Ранее Life.ru писал, что Геннадий Онищенко допустил возможность увеличения продолжительности человеческой жизни в будущем до 150 лет, хотя подчеркнул, что научных доказательств такого предела пока нет. Среди главных факторов долголетия академик назвал наследственность, образ жизни и качество медицинской помощи. Одним из перспективных направлений он считает развитие биотехнологий, включая выращивание искусственных органов.