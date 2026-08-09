120 лет — не предел? Онищенко назвал новый срок человеческой жизни

Человечество в перспективе может получить возможность существенно увеличить максимальную продолжительность жизни. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что потенциальный предел может достигать 150 лет, однако научно это пока не доказано. Об этом он сообщил ТАСС.

Разговоры о значительно более долгой жизни человека идут в научной среде уже давно. По словам академика, исследователи пока не смогли подтвердить существование физиологических резервов, которые позволили бы человеку доживать до 150 лет. В качестве одного из исторических ориентиров Онищенко привёл Библию, где упоминается возможность жизни человека до 120 лет.

На фактическую продолжительность жизни, как отметил специалист, влияет сразу несколько обстоятельств. Среди них он выделил наследственные особенности организма, наличие вредных привычек и уровень медицинской помощи. Большую роль в будущем может сыграть и развитие биотехнологий. В частности, перспективным направлением академик считает выращивание искусственных органов.

Ранее стало известно о влиянии питания на уровень холестерина. Корректировка рациона способна уменьшить этот показатель примерно на 10%, однако одной диеты в ряде случаев оказывается недостаточно. Холестерин нельзя рассматривать как единую характеристику.