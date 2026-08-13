«Детский» вес и техника дилетанта: Чемпион мира по пауэрлифтингу высмеял Зеленского за жим лёжа

Многократный чемпион России, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Алексей Никулин в разговоре с Life.ru раскритиковал технику выполнения жима лёжа Владимиром Зеленским. Поводом для разбора стало видео, на котором украинский главарь работает со штангой. Первое, что бросилось в глаза пауэрлифтеру, мастеру спорта Международного класса и рекордсмену мира по становой тяге, — полное отсутствие контроля над движением и откровенно маленький вес снаряда.

Он жмёт не пойми как. Нет касания груди, нет полного выпрямления локтей. Если присмотреться, движение больше смахивает на монтаж одного полуповтора. Алексей Никулин Пауэрлифтер, мастер спорта Международного класса, рекордсмен мира по становой тяге, многократный чемпион России, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу

По его словам, диски на штанге не имеют маркировки, поэтому визуально определить вес сложно: судя по габаритам, это либо 10, либо 15 кг. Такой рабочий вес, подчеркнул эксперт, спокойно осилит любой мужчина, который хотя бы месяц посещал тренажёрный зал.

Зеленский пытается делать жим лёжа и играет в пинг-понг. Видео © Пресс-служба Зеленского

При этом даже с этим лёгким снарядом техника вызывает серьёзные вопросы: нет касания грифа груди, а в верхней фазе отсутствует полное выпрямление локтей. Специалист отметил, что нормальный средний вес зависит от массы человека, но 100 кг — уже достойный результат для любителя. Однако ключевой момент не в килограммах, а в правильной технике: старт на прямых руках, чёткое касание груди и дожим до полной блокировки локтей.

Никулин добавил, что жим лёжа может выполняться либо на соревнованиях в строгом соответствии с правилами, либо как тренировочный элемент. Но в тренинге он делается совсем иначе — более плавно, подконтрольно, с обязательным опусканием до касания груди. Именно так упражнение эффективно задействует мышцы груди, а не просто имитирует движение.

В случае с Зеленским подход полностью нарушен. Разумеется, из-за мизерного веса риск травм минимален, однако пользы для мышц от такой «работы» практически нет — только картинка.

Напомним, что Владимир Зеленский во время поездки в Ивано-Франковск продемонстрировал свои спортивные навыки. Он показал кадры, как играет в настольный теннис, делает жим лёжа и стреляет из лука.