Зеленский перекрыл половину Ивано-Франковска, чтобы сыграть в пинг-понг

Владимира Зеленского заметили в Ивано-Франковске, где он играл в настольный теннис. Фото опубликовал депутат облсовета Юрий Глынский. По его словам, из-за визита украинского лидера центр города и парк перекрыли, установили рамки и пригнали автозаки.

«Если бы кто спрашивал, почему сегодня пол-Франковска перекрыто? «Народный президент – слуга народа» играют в теннис. Оставайтесь дома, пусть президент развлекается», — написал депутат в соцсетях.

Ранее Зеленский заявил, что запасы ракет-перехватчиков у ВСУ сократились в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. К слову, параллельно воздушные силы Украины перестали публиковать статистику о перехваченных российских ракетах, из которой следовало, что эффективность ПВО падает.