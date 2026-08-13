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13 августа, 11:09

Зеленский перекрыл половину Ивано-Франковска, чтобы сыграть в пинг-понг

Обложка © Facebook Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Юрий Глынский

Обложка © Facebook Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Юрий Глынский

Владимира Зеленского заметили в Ивано-Франковске, где он играл в настольный теннис. Фото опубликовал депутат облсовета Юрий Глынский. По его словам, из-за визита украинского лидера центр города и парк перекрыли, установили рамки и пригнали автозаки.

«Если бы кто спрашивал, почему сегодня пол-Франковска перекрыто? «Народный президент – слуга народа» играют в теннис. Оставайтесь дома, пусть президент развлекается», — написал депутат в соцсетях.

Европа, ау! Зеленский снова трясёт Германию и Польшу на ракеты для Patriot
Европа, ау! Зеленский снова трясёт Германию и Польшу на ракеты для Patriot

Ранее Зеленский заявил, что запасы ракет-перехватчиков у ВСУ сократились в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. К слову, параллельно воздушные силы Украины перестали публиковать статистику о перехваченных российских ракетах, из которой следовало, что эффективность ПВО падает.

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Наталья Демьянова
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