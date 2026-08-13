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13 августа, 13:54

Зеленский жал штангу и стрелял из лука на соревнованиях для ветеранов ВСУ

Обложка © Telegram / Владимир Зеленский

Обложка © Telegram / Владимир Зеленский

Владимир Зеленский продемонстрировал спортивные навыки во время встречи с украинскими военнослужащими в Ивано-Франковске, куда он приехал посмотреть соревнования «Воля к жизни». Видео украинский политик опубликовал в своём телеграм-канале.

Зеленский на спортивных соревнованиях. Видео © Telegram / Владимир Зеленский

Зеленский вместе с присутствующими поиграл в настольный теннис, показал, как делается жим лёжа и даже пострелял из лука.

В мероприятии участвовали бойцы ВСУ, которые находятся на восстановлении. На соревнованиях глава киевского режима также подписал боевые флаги бригад, которые привезли представители воинских формирований.

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Атмосфера на мероприятии выглядит вполне дружелюбной, однако достигалась она не так-то просто, ведь к приезду Владимира Зеленского весь центр Ивано-Франковска и городской парк пришлось перекрывать, а на улицах появились автозаки на случай, если кто-то проявит своё неуважение.

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