Зеленский жал штангу и стрелял из лука на соревнованиях для ветеранов ВСУ

Владимир Зеленский продемонстрировал спортивные навыки во время встречи с украинскими военнослужащими в Ивано-Франковске, куда он приехал посмотреть соревнования «Воля к жизни». Видео украинский политик опубликовал в своём телеграм-канале.

Зеленский на спортивных соревнованиях. Видео © Telegram / Владимир Зеленский

Зеленский вместе с присутствующими поиграл в настольный теннис, показал, как делается жим лёжа и даже пострелял из лука.

В мероприятии участвовали бойцы ВСУ, которые находятся на восстановлении. На соревнованиях глава киевского режима также подписал боевые флаги бригад, которые привезли представители воинских формирований.

Атмосфера на мероприятии выглядит вполне дружелюбной, однако достигалась она не так-то просто, ведь к приезду Владимира Зеленского весь центр Ивано-Франковска и городской парк пришлось перекрывать, а на улицах появились автозаки на случай, если кто-то проявит своё неуважение.