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Регион
8 августа, 13:51

Швабры, осёл и туалетная бумага: В США устроили странные спортивные соревнования

В США прошли соревнования по малоизвестным видам спорта

Обложка © X / laughingplace

Обложка © X / laughingplace

В спортивном комплексе ESPN Wide World of Sports в США провели мероприятие, посвящённое необычным и малоизвестным спортивным дисциплинам.

В США прошло мероприятие, посвящённое малоизвестным видам спорта. Видео © X / laughingplace

Участникам предложили посоревноваться в броске игрушечного осла, подъёме по скользкой лестнице без помощи рук и квотерболе на крыше.

Отдельной частью программы стали ежегодные Housekeeping Games — соревнования для горничных. Участницы устроили эстафету со швабрами, состязались в складывании полотенец и гонках с пылесосами.

Одним из конкурсов стал бросок рулонов туалетной бумаги на заданную высоту.

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Ранее соощалось, что сборные России не выступят на шахматной Олимпиаде в Самарканде. Мужской и женской команд РФ нет в списках участников турнира, который пройдёт с 16 по 27 сентября, на фоне приостановки членства Федерации шахмат России в FIDE.

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Дарья Денисова
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