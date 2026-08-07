Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 13:09

Россия осталась без шахматной Олимпиады — 2026: обеих сборных нет в списках ФИДЕ

Сборные России не сыграют на шахматной Олимпиаде — 2026

Мужская и женская сборные России не выступят на 46-й шахматной Олимпиаде в Самарканде. Российских команд нет в опубликованных Международной шахматной федерацией (FIDE) списках участников турнира.

Всего на Олимпиаду заявлены рекордные 400 команд: 208 в открытой категории и 192 в женской. Церемония открытия пройдёт 15 сентября, а соревнования стартуют 16 сентября и завершатся 27-го.

Российский гроссмейстер Гребнев выиграл чемпионат Азии по быстрым шахматам
Российский гроссмейстер Гребнев выиграл чемпионат Азии по быстрым шахматам

В открытом турнире стартовый список возглавляет сборная США. Следом идут действующий чемпион Индия, хозяева соревнований из Узбекистана, Китай и Германия. В женской части первой сеяной стала Индия, за ней расположились Грузия, Китай, Казахстан и США.

Отсутствие российских сборных происходит на фоне приостановки членства Федерации шахмат России в FIDE. Решение вступило в силу в июне.

Игры с мозгом: Карякин объяснил, как шахматы помогут детям победить клиповое мышление
Игры с мозгом: Карякин объяснил, как шахматы помогут детям победить клиповое мышление

В марте CAS потребовал от ФШР в течение 90 дней прекратить регулирование шахматной деятельности в Крыму и Севастополе, а также в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Суд постановил, что при невыполнении требования членство федерации должно быть приостановлено на срок до трёх лет — с возможностью досрочного восстановления после исполнения решения.

При этом санкции против ФШР не означают полного отстранения российских шахматистов от международных соревнований. В FIDE отдельно подчёркивали, что решение касается национальной федерации, а соответствующие требованиям спортсмены сохраняют возможность выступать в международных турнирах на установленных организацией условиях.

Квартиры за 700 млн и ненависть к СВО: Зачем беглый вице-премьер Дворкович рвётся в короли шахмат
Квартиры за 700 млн и ненависть к СВО: Зачем беглый вице-премьер Дворкович рвётся в короли шахмат

Ранее Life.ru сообщал о приостановке членства Федерации шахмат России в FIDE. Тогда международная федерация объяснила решение невыполнением требований CAS.

Главные турниры, результаты и события российского и мирового спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • шахматы
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar