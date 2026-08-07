Россия осталась без шахматной Олимпиады — 2026: обеих сборных нет в списках ФИДЕ

Мужская и женская сборные России не выступят на 46-й шахматной Олимпиаде в Самарканде. Российских команд нет в опубликованных Международной шахматной федерацией (FIDE) списках участников турнира.

Всего на Олимпиаду заявлены рекордные 400 команд: 208 в открытой категории и 192 в женской. Церемония открытия пройдёт 15 сентября, а соревнования стартуют 16 сентября и завершатся 27-го.

В открытом турнире стартовый список возглавляет сборная США. Следом идут действующий чемпион Индия, хозяева соревнований из Узбекистана, Китай и Германия. В женской части первой сеяной стала Индия, за ней расположились Грузия, Китай, Казахстан и США.

Отсутствие российских сборных происходит на фоне приостановки членства Федерации шахмат России в FIDE. Решение вступило в силу в июне.

В марте CAS потребовал от ФШР в течение 90 дней прекратить регулирование шахматной деятельности в Крыму и Севастополе, а также в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Суд постановил, что при невыполнении требования членство федерации должно быть приостановлено на срок до трёх лет — с возможностью досрочного восстановления после исполнения решения.

При этом санкции против ФШР не означают полного отстранения российских шахматистов от международных соревнований. В FIDE отдельно подчёркивали, что решение касается национальной федерации, а соответствующие требованиям спортсмены сохраняют возможность выступать в международных турнирах на установленных организацией условиях.

Ранее Life.ru сообщал о приостановке членства Федерации шахмат России в FIDE. Тогда международная федерация объяснила решение невыполнением требований CAS.