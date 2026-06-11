FIDE приостановила членство Федерации шахмат России

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) приостановил членство Федерации шахмат России (ФШР). Причиной такого шага стало невыполнение требований Спортивного арбитражного суда (CAS).

В марте текущего года CAS частично удовлетворил жалобу Украины. Вердикт суда обязывал отечественную организацию в течение трёх месяцев свернуть любую активность на территориях Крыма, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В установленный срок предписание не было исполнено, что привело к санкциям со стороны международного органа.

Ранее флаг и гимн вернули российским фехтовальщикам. Спортсмены и официальные лица смогут выступать на всех индивидуальных и командных соревнованиях под эгидой FIE, используя национальные аббревиатуры, форму с государственной символикой и гимны своих стран.