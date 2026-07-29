Российский гроссмейстер Гребнев выиграл чемпионат Азии по быстрым шахматам

Российский гроссмейстер Алексей Гребнев выиграл чемпионат Азии по рапиду в Гонконге. В турнире участвовали 178 спортсменов. Гребнев набрал 8,5 очка из 11, опередив по дополнительным показателям Кришну Гаутама (Индия) и Илью Ильюшенка (Россия), занявших второе и третье места соответственно.

Победительницей женского турнира стала индийская шахматистка Харика Дронавалли, набравшая 8,5 очка. Россиянка Анна Шухман заняла второе место, уступив лидеру лишь по дополнительным показателям. Бронза досталась представительнице Вьетнама Фам Ле Тхао Нгуен (8 очков), которая также по коэффициентам опередила Валентину Гунину.

Уже в этот четверг, 30 июля, стартует азиатское первенство по блицу.

Что касается Алексея Гребнева, то в свои 20 лет он уже обладает званием международного гроссмейстера (полученным в 2024 году) и является мастером спорта России. В его активе — титулы чемпиона мира и Азии среди юношей до 18 лет (2023), а также две победы на юниорском чемпионате Азии (2025, 2026).

Ранее Life.ru писал, что совет FIDE приостановил членство Федерации шахмат России. Причиной стало невыполнение требований Спортивного арбитражного суда (CAS). Суд частично удовлетворил жалобу Украины и обязал российскую организацию прекратить деятельность на территориях Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в трёхмесячный срок.