Россиянка Клейменова досрочно выиграла ЧМ по шахматам в Италии

Российская шахматистка Валерия Клейменова одержала победу на чемпионате мира среди девушек не старше 18 лет. Турнир проходит в итальянском городе Монтесильвано. Спортсменка набрала 9,5 очка из 10 возможных и обеспечила себе первое место за тур до окончания соревнований.

Клейменова выиграла девять партий из десяти. Такой результат позволил ей досрочно стать чемпионкой мира. Российские участники выступают на турнире под нейтральным флагом Международной шахматной федерации (FIDE).

Ранее Life.ru писал, что совет FIDE приостановил членство Федерации шахмат России. Причиной стало невыполнение требований Спортивного арбитражного суда (CAS). Суд частично удовлетворил жалобу Украины и обязал российскую организацию прекратить деятельность на территориях Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в трёхмесячный срок.