«Всех победим»: В Госдуме заступились за российских шахматистов после бана ФШР от FIDE

Российские шахматисты — одни из сильнейших в мире, и решение Международной шахматной федерации (FIDE) приостановить членство Федерации шахмат России (ФШР) связано прежде всего с политикой, а здравый смысл рано или поздно возобладает. Так депутат Госдумы Михаил Романов прокомментировал решение Международной шахматной федерации, которая приостановила членство Федерации шахмат России из-за включения в её состав региональных отделений из Крыма.

Хочу прежде всего отметить, что наши шахматисты, как советские, так и российские, — одни из сильнейших гроссмейстеров в мире, которые всегда побеждали и добивались самых высоких оценок во всех международных соревнованиях. В том числе и поэтому, возможно, эти меры связаны прежде всего с политикой. Михаил Романов Депутат Госдумы

Депутат подчеркнул: Крым — исконно русская территория, которая вернулась в состав РФ по волеизъявлению жителей. С 2014 года полуостров успешно развивается, в него вложены большие силы и средства.

«То, что не делалось при Украине, в Крыму было сделано: дороги, мосты, социальная инфраструктура, школы, больницы, поликлиники, спортивные объекты. Фактически новую жизнь крымчанам подарила Российская Федерация», — заявил парламентарий.

Он также обратил внимание, что по многим другим дисциплинам международные федерации, наоборот, возвращают российских спортсменов. Решение же FIDE он назвал недружественным политическим шагом против нашей страны.

Уверен, что рано или поздно здравый смысл возобладает, и мы, как всегда, всех победим. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Уверен, так и будет. Михаил Романов Депутат Госдумы

Напомним, сегодня совет FIDE приостановил членство ФШР. Поводом послужило невыполнение требований Спортивного арбитражного суда (CAS), который в марте текущего года частично удовлетворил жалобу Украины. Вердикт обязывал российскую организацию в трёхмесячный срок свернуть любую деятельность на территориях Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В установленный срок предписание исполнено не было, что и повлекло введение ограничений со стороны международного органа.