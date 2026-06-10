Хоккейные федерации трёх стран ЕС выступили против возвращения россиян на турниры

Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии по-прежнему не хотят пускать российские сборные на международные турниры. При этом они отказываются говорить, что будут делать, если Москве всё же разрешат участвовать. Об этом пишет телеканал SVT.

«В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым. Но в уставе IIHF таких пунктов [позволяющих отстранить Россию] нет, за исключением тех, которые касаются безопасности», — заявил председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон.

Телеканал SVT обратился за комментариями к федерации Финляндии и Чехии. Там подтвердили, что поддерживают отстранение россиян. Генеральный секретарь Чешской федерации хоккея Ян Черни сказал, что в сложившихся обстоятельствах они не видят возможности играть против российской сборной. Но при этом ни чехи, ни финны не ответили на вопрос, что будут делать, если Россию вернут.

Ранее дисциплинарный орган IIHF отменил решение совета организации, который не допускал Россию к соревнованиям сезона-2026/27. В сентябре на конгрессе IIHF снова обсудят возможное возвращение российских команд. Вопрос будут поднимать и на совете организации, куда входят представители 14 стран, в том числе Швеции, Чехии, Финляндии, России и других. Российская сторона уже подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на отказ IIHF возвращать россиян. Глава ФХР Владислав Третьяк отметил положительную тенденцию и сказал, что внутри международной федерации появились люди, которые понимают: без России хоккей неинтересен, и нельзя запрещать командам играть под предлогом безопасности.