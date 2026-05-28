Дисциплинарный совет аннулировал решение IIHF о недопуске сборных России

Дисциплинарный орган Международной федерации хоккея отменил вердикт совета организации об отстранении российских команд от соревнований сезона-2026/27. Информацию в своем Telegram-канале распространил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Согласно тексту документа, аргументы и отчеты по оценке рисков, представленные федерацией, не содержали достаточных оснований для продления санкций в целях безопасности.

Теперь руководящему органу IIHF предстоит собраться и заново рассмотреть этот вопрос. «По регламенту первым шагом стало обращение в дисциплинарный комитет. Продолжаем кропотливую юридическую работу», — отметил Дегтярёв, напомнив о договоренности Федерации хоккея России готовиться к судебному разбирательству.

Ограничения на участие российских и белорусских сборных в международных турнирах действуют с 2022 года. В декабре 2025-го исполком МОК рекомендовал допускать атлетов из двух стран до юношеских дисциплин с национальной символикой и гимном. Эта инициатива касается как личных, так и командных видов.

В январе совет IIHF продлил запрет для обеих команд. В марте Министерство спорта РФ и ФХР обсуждали подачу иска в Спортивный арбитражный суд (CAS).