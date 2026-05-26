26 мая, 20:57

FISU допустила российских спортсменов к соревнованиям

Обложка © TASS / dpa / picture-alliance / David Inderlied

Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) принял решение о немедленном допуске российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщается на официальном сайте FISU.

В тех видах спорта, где международные федерации сохраняют полное отстранение россиян, FISU будет применять механизм нейтрального статуса вместо недопуска. Это касается как индивидуальных, так и командных дисциплин.

При этом белорусские спортсмены были допущены без каких-либо ограничений – с флагом и национальной символикой.

«Полное исключение российских спортсменов по признаку гражданства считается несоразмерным и несовместимым с образовательной миссией FISU. Условия нейтральности – участие без национального флага, формы и т.д. – представляют собой максимальное ограничение, применимое на любом мероприятии FISU», – говорится в сообщении.

В тех видах спорта, где международные федерации уже восстановили российских атлетов в правах, FISU не вводит дополнительных ограничений. Участие возможно на тех же условиях, что и на других международных стартах.

Решение исполкома FISU поприветствовал министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв.

«Напомню, что в июле 2025 года мы встречались с исполнительным директором FISU в Лозанне. Вскоре было принято решение о допуске российских атлетов на Универсиаду в Германии, где наши ребята выступили впервые за 6 лет. FISU последовательно продолжает смягчать условия для студентов из России. Мы это приветствуем», – заключил министр.

Спортсмены из России и Белоруссии были отстранены от соревнований под эгидой FISU в 2022 году. Екатеринбург тогда лишили права провести летнюю Универсиаду-2023. Вместо этого в городе организовали Международный фестиваль университетского спорта не под эгидой FISU.

Ранее Life.ru писал, что Москва сохраняет рабочие контакты с Международным олимпийским комитетом. Михаил Дегтярёв заявил, что, несмотря на разногласия по ряду решений, диалог есть и никакие планы не отменяются. В последние месяцы организация зафиксировала определённое изменение тона в коммуникации, включая признание конструктивного характера взаимодействия.

