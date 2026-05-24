Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 мая, 19:57

Глава РФС Дюков надеется на ослабление санкций против российских футболистов

Обложка © ТАСС / Алексей Смагин

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил надежду на смягчение санкций против российских футбольных команд. Об этом он заявил журналистам, комментируя решения ФИФА и УЕФА.

Глава РФС напомнил, что вопрос о возвращении российских юношеских сборных уже поднимался в 2023 году. Тогда УЕФА объявил о допуске команд, однако позже отказался от реализации решения.

«Надеюсь, в этом году решение будет реализовано, будут новые решения», — сказал Дюков.

По словам президента РФС, футбол остаётся одним из самых политизированных видов спорта из-за своей популярности. Он отметил, что прежнее решение о допуске российских юношеских сборных так и не заработало на практике.

Российские клубы и сборные отстранили от международных турниров в 2022 году. Осенью 2023 года исполком УЕФА сообщил о намерении вернуть юношеские команды России на соревнования, однако спустя месяц организация отменила инициативу, сославшись на технические сложности.

МОК хочет снять санкции с белорусских спортсменов, но не с российских

Ранее исполком МОК сохранил санкции против российского спорта и не снял приостановку членства Олимпийского комитета России. Решение приняли по итогам заседания, которое прошло 6 и 7 мая. В Международном олимпийском комитете заявили, что продолжают юридическое рассмотрение вопроса. При этом в организации отметили, что представители ОКР ведут консультации с МОК по поводу дальнейшего статуса российского спорта.

Антон Голыбин
