Глава РФС Дюков надеется на ослабление санкций против российских футболистов

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил надежду на смягчение санкций против российских футбольных команд. Об этом он заявил журналистам, комментируя решения ФИФА и УЕФА.

Глава РФС напомнил, что вопрос о возвращении российских юношеских сборных уже поднимался в 2023 году. Тогда УЕФА объявил о допуске команд, однако позже отказался от реализации решения.

«Надеюсь, в этом году решение будет реализовано, будут новые решения», — сказал Дюков.

По словам президента РФС, футбол остаётся одним из самых политизированных видов спорта из-за своей популярности. Он отметил, что прежнее решение о допуске российских юношеских сборных так и не заработало на практике.

Российские клубы и сборные отстранили от международных турниров в 2022 году. Осенью 2023 года исполком УЕФА сообщил о намерении вернуть юношеские команды России на соревнования, однако спустя месяц организация отменила инициативу, сославшись на технические сложности.

Ранее исполком МОК сохранил санкции против российского спорта и не снял приостановку членства Олимпийского комитета России. Решение приняли по итогам заседания, которое прошло 6 и 7 мая. В Международном олимпийском комитете заявили, что продолжают юридическое рассмотрение вопроса. При этом в организации отметили, что представители ОКР ведут консультации с МОК по поводу дальнейшего статуса российского спорта.