IIHF утвердила состав групп на ЧМ-2027 без России

Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала состав групп чемпионата мира 2027 года. Турнир пройдет в немецких городах Дюссельдорф и Мангейм с 14 по 30 мая.

В группе A сыграют Швейцария, Финляндия, Швеция, Германия, Латвия, Австрия, Словения и Украина.

Сборные США и Канады оказались в одной группе — В — и встретятся уже на предварительном этапе соревнований. Компанию им составят команды Чехии, Словакии, Дании, Норвегии, Казахстана и Венгрии.

Напомним, что в 2026 году ЧМ выиграла сборная Финляндии. Она завоевала золотые медали, одержав победу над Швейцарией в финальном матче турнира — победную шайбу в овертайме забросил форвард «Баффало Сейбрз» Конста Хелениус.

Сборные России и Белоруссии по-прежнему отстранены от международных соревнований. Однако в конце мая дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал прежнее решение совета ИИХФ о недопуске команд России к соревнованиям сезона-2026/27. Речь идёт не об автоматическом возвращении на лёд, а о важном юридическом повороте. Теперь руководящий орган ИИХФ должен заново рассмотреть вопрос допуска российских сборных и принять новое решение.