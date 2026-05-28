Журова: В случае допуска сборной РФ по хоккею вернут атлетов и в других видах

Пересмотр решения Международной федерации хоккея (IIHF) по допуску России к международным стартам является позитивной историей. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова. По её словам, в этом случае вернут и атлетов в других видах спорта.

Напомним, дисциплинарный орган IIHF аннулировал решение совета организации о недопуске национальной команды к соревнованиям сезона-2026/27.

«Сейчас соревнования проходят по разным видам спорта, на них ничего не происходит, если мы говорим о безопасности, поэтому держаться за это международной федерации нет смысла просто. Конечно, вижу позитив в этой истории», — сказала Журова.

Журова считает, что если российский хоккей вернут на мировую арену, остальные виды спорта тоже обратят на это внимание.

«Надеюсь, что они примут правильное решение, если только какую-то другую причину не придумают», — добавила депутат.

В январе IIHF на заседании совета продлила санкции в отношении сборных России и Белоруссии, которые действуют с 2022 года.

Ранее Life.ru писал, что министр спорта Михаил Дегтярёв заинтриговал «крупными событиями» по возвращению России в мировой спорт. Он отметил, что федерации одна за одной объявляют о допуске сборных РФ с флагом и гимном.