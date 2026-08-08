«Руку Бога» продают: Легендарный мяч Марадоны уйдёт с молотка за $10 млн

Мяч, которым Диего Марадона забил знаменитый гол «рукой Бога» в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года против Англии, будет продан на аукционе в США. Организаторы рассчитывают выручить за него более 10 миллионов долларов. Торги пройдут с 21 по 23 августа, стартовая цена составит 2,5 миллиона долларов, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Тот матч на стадионе «Ацтека» завершился победой Аргентины 2:1, а сама команда впоследствии стала чемпионом мира. В той же встрече Марадона забил ещё один гол, позже названный «голом века». Оба эпизода вошли в историю мирового футбола.

Вице-президент аукционного дома Heritage Auctions Дэн Имлер назвал этот мяч самым историческим в футболе. Ранее футболка Марадоны с того же матча была продана за 9,3 миллиона долларов, став самым дорогим игровым лотом в истории.