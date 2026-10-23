Зеленский выпрашивает приглашение на саммит G20 в США

Украина пока не получила приглашения на декабрьский саммит «Большой двадцатки» в США, хотя Киев рассчитывает принять участие в мероприятии. Об этом Владимир Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

По словам Зеленского, украинская делегация готова прибыть в Майами, если соответствующее предложение поступит от американского президента Дональда Трампа.

«Будем надеяться, что это возможно. Пока такого сигнала мы не получили. Рассчитываем», — сказал Зеленский.

Он также допустил проведение переговоров по урегулированию украинского конфликта на полях саммита. По его мнению, при посредничестве Трампа или американских представителей стороны могли бы обсудить прекращение боевых действий и гарантии безопасности для Украины.

При этом президент России Владимир Путин уже получил приглашение на встречу G20. О решении Вашингтона ранее сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Сам Трамп также выражал желание видеть российского лидера на мероприятии, однако его участие пока не подтверждено.

Саммит «Большой двадцатки» состоится 14–15 декабря 2026 года в Майами, штат Флорида. Встречу планируется провести на территории комплекса Trump National Doral.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль пока не принял решения об участии Путина в саммите G20. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 22 октября подтвердил получение приглашения от американской стороны и пояснил, что оно будет рассмотрено с учётом всех обстоятельств.