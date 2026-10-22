Песков: Решение об участии Путина в саммите G20 в Майами ещё не принято

Президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит «Большой двадцатки» в Майами, однако решение о его поездке пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подчеркнув, что приглашение будет рассмотрено с учётом всех обстоятельств.

«Ничего нового, что можно добавить по этой теме, нет. Решение по участию Путина не принималось, но есть приглашение на саммит. Оно будет рассматриваться с учётом всех обстоятельств», — сказал представитель Кремля.

Журналисты также поинтересовались возможным подписанием документа об урегулировании украинского конфликта на полях саммита. Однако Песков не стал комментировать эти сообщения и подчеркнул, что новой информации по данной теме нет. Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря 2026 года в американском Майами.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп хотел бы организовать подписание мирного соглашения между Россией и Украиной на саммите G20 в Майами. По данным The Atlantic, американский лидер представляет, как Владимир Путин и Владимир Зеленский подписывают документ в его присутствии на территории принадлежащего ему гольф-курорта Trump National Doral. Ради реализации этого сценария Вашингтон, как утверждают источники издания, может усилить давление на Киев. При этом никаких договорённостей о подписании соглашения пока нет, а участие российского президента в декабрьском саммите остаётся неподтверждённым.