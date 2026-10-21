Между Путиным и Зеленским: Трамп задумал историческое подписание мира на собственном гольф-курорте

Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться подписания мирного соглашения между Россией и Украиной в декабре 2026 года на саммите G20 в Майами. Причём историческую церемонию американский лидер хотел бы провести на территории принадлежащего ему гольф-курорта. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники в окружении главы Белого дома.

По словам советников Трампа, президент представляет, как он стоит между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским во время подписания документа о завершении конфликта. Как пишет издание, ради реализации такого сценария американский лидер может усилить давление на Киев.

Саммит «Большой двадцатки» запланирован на 14–15 декабря на территории принадлежащего Трампу курортного комплекса Trump National Doral неподалёку от Майами. При этом договорённостей о подписании мирного соглашения на мероприятии пока нет.

Важным этапом на пути к декабрьскому саммиту может стать встреча Трампа, Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае в середине ноября. По данным The Atlantic, российский президент предложил провести такие переговоры на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Издание утверждает, что Трампа привлекает идея разделения сфер влияния между США, Россией и Китаем. Некоторые представители его окружения, по сведениям журналистов, поддерживают подобный подход и считают, что будущее Украины может обсуждаться без её непосредственного участия.

В Киеве такая перспектива вызывает обеспокоенность. Один из украинских чиновников в разговоре с The Atlantic пожаловался, что решения, определяющие будущее страны, могут приниматься без участия её представителей.

«Похоже, всё это происходит без нас», — заявил собеседник издания.

При этом участие Путина в декабрьском саммите G20 ещё не подтверждено. Следовательно, описанный The Atlantic сценарий остаётся предполагаемым планом, а не согласованным форматом переговоров.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп может попытаться добиться мирного соглашения по Украине уже к декабрю. По мнению эксперта Фонда Карнеги Эндрю Вайса, американский лидер рассчитывает ускорить урегулирование в преддверии саммита G20. При этом в Кремле заявляли, что решение об участии Владимира Путина в мероприятии пока не принято. Сам Трамп ранее говорил, что хотел бы видеть российского президента на встрече в Майами.