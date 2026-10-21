Три часа за закрытыми дверями: Ушаков раскрыл характер встречи Путина с Уиткоффом

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом носили обстоятельный и откровенный характер. Такую оценку трёхчасовой встрече дал помощник российского президента Юрий Ушаков.

«В самом начале стороны обозначили вопросы и дали оценки нынешнего состояния диалога между двумя странами», — рассказал представитель Кремля.

По его словам, общение проходило в привычной для подобных контактов откровенной манере.

Встреча состоялась 21 октября в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Как сообщал Life.ru, с российской стороны в переговорах также участвовал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Центральной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Уиткофф прибыл в Россию после консультаций с Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло. Ещё перед встречей с Путиным американский спецпосланник выразил надежду на возобновление трёхсторонних переговоров России, США и Украины.