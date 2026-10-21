Три часа за закрытыми дверями: Ушаков раскрыл характер встречи Путина с Уиткоффом
Ушаков назвал трёхчасовую встречу Путина с Уиткоффом откровенной
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Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом носили обстоятельный и откровенный характер. Такую оценку трёхчасовой встрече дал помощник российского президента Юрий Ушаков.
«В самом начале стороны обозначили вопросы и дали оценки нынешнего состояния диалога между двумя странами», — рассказал представитель Кремля.
По его словам, общение проходило в привычной для подобных контактов откровенной манере.
Встреча состоялась 21 октября в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Как сообщал Life.ru, с российской стороны в переговорах также участвовал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Центральной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Уиткофф прибыл в Россию после консультаций с Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло. Ещё перед встречей с Путиным американский спецпосланник выразил надежду на возобновление трёхсторонних переговоров России, США и Украины.
Ранее Life.ru рассказывал, что 5 сентября Путин принимал Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремле. Тогда американские представители обсуждали с российским руководством пути завершения украинского конфликта. Уже 8 сентября Путин и Трамп обменялись мнениями по итогам поездок переговорщиков в Москву и Киев. Позднее Кушнер сообщил о появлении новых предложений для дальнейших консультаций. Следующий телефонный разговор российского и американского президентов состоялся 9 октября. Он стал шестым с начала года.
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