Ушаков и Дмитриев участвуют в переговорах Путина с Уиткоффом

Помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев принимают участие во встрече Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Переговоры проходят 21 октября в Константиновском дворце Санкт-Петербурга.

Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург из Осло, где накануне провёл консультации с Владимиром Зеленским и европейскими представителями. Американская сторона намерена представить Москве предложения, обсуждавшиеся в норвежской столице.

При этом Джаред Кушнер, который также должен был участвовать в переговорах, в Петербург не приехал. Как ранее пояснил Ушаков, представитель американского президента отказался от поездки из-за болезни.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин подтвердил Трампу готовность России к дипломатическому урегулированию конфликта. При этом Москва не намерена отказываться от заявленных целей и задач специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что возможные договорённости должны обеспечить долгосрочный и устойчивый мир. Кроме того, в ходе беседы он изложил американскому коллеге позицию Москвы относительно действий Киева и перспектив дальнейших переговоров.