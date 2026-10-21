Ушаков и Дмитриев участвуют в переговорах Путина с Уиткоффом
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Помощник президента России Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев принимают участие во встрече Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Переговоры проходят 21 октября в Константиновском дворце Санкт-Петербурга.
Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург из Осло, где накануне провёл консультации с Владимиром Зеленским и европейскими представителями. Американская сторона намерена представить Москве предложения, обсуждавшиеся в норвежской столице.
При этом Джаред Кушнер, который также должен был участвовать в переговорах, в Петербург не приехал. Как ранее пояснил Ушаков, представитель американского президента отказался от поездки из-за болезни.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин подтвердил Трампу готовность России к дипломатическому урегулированию конфликта. При этом Москва не намерена отказываться от заявленных целей и задач специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что возможные договорённости должны обеспечить долгосрочный и устойчивый мир. Кроме того, в ходе беседы он изложил американскому коллеге позицию Москвы относительно действий Киева и перспектив дальнейших переговоров.
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