Путин подтвердил Трампу готовность России к дипломатическому урегулированию

Президент России Владимир Путин подтвердил американскому лидеру Дональду Трампу готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта. При этом цели и задачи специальной военной операции остаются прежними. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Владимир Путин чётко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию, нацеленному на достижение долгосрочного устойчивого мира», — рассказал представитель Кремля.

Российский лидер Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом рассказал об ответных действиях Москвы на фоне атак украинских сил. Путин заявил, что Киев сделал ставку на эскалацию и затягивание конфликта. Российский лидер подробно изложил американскому коллеге, как Москва реагирует на действия украинской стороны.