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Опубликовано 10 октября, 01:48

Путин подтвердил Трампу готовность России к дипломатическому урегулированию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подтвердил американскому лидеру Дональду Трампу готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию украинского конфликта. При этом цели и задачи специальной военной операции остаются прежними. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Владимир Путин чётко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию, нацеленному на достижение долгосрочного устойчивого мира», — рассказал представитель Кремля.

Путин сообщил Трампу, что ВС РФ владеют инициативой на линии соприкосновения
Путин сообщил Трампу, что ВС РФ владеют инициативой на линии соприкосновения

Российский лидер Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом рассказал об ответных действиях Москвы на фоне атак украинских сил. Путин заявил, что Киев сделал ставку на эскалацию и затягивание конфликта. Российский лидер подробно изложил американскому коллеге, как Москва реагирует на действия украинской стороны.

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Виталий Приходько
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