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Регион
Опубликовано 18 октября, 19:27

Песков: Пока не решено, посетит ли Путин саммит «Большой двадцатки» в США

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Кремль пока не определился с личным участием президента России Владимира Путина в декабрьском саммите «Большой двадцатки» в американском Майами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Пока нет решения», — сказал представитель Кремля.

Зеленский допустил встречу с Путиным на саммите G20 в США
Зеленский допустил встречу с Путиным на саммите G20 в США

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп выразил желание увидеть Путина на саммите G20 в Майами. Американский лидер рассказал об этом журналистам на Южной лужайке Белого дома 16 октября, подчеркнув, что окончательной информации о планах российского президента у него нет.

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Матвей Константинов
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