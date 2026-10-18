Песков: Пока не решено, посетит ли Путин саммит «Большой двадцатки» в США

Кремль пока не определился с личным участием президента России Владимира Путина в декабрьском саммите «Большой двадцатки» в американском Майами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Пока нет решения», — сказал представитель Кремля.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп выразил желание увидеть Путина на саммите G20 в Майами. Американский лидер рассказал об этом журналистам на Южной лужайке Белого дома 16 октября, подчеркнув, что окончательной информации о планах российского президента у него нет.